Milano Cortina, doppio oro nello slittino sulla pista Eugenio Monti

Due ori in un’ora sulla pista Eugenio Monti di Cortina: l’Italia domina nel doppio femminile e maschile di slittino. Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner ribaltano le classifiche nella seconda manche e firmano una giornata storica.

L’Italia dello slittino vive un’ora da incorniciare a Cortina. Sulla pista Eugenio Monti arrivano due medaglie d’oro consecutive nel doppio, prima tra le donne e poi tra gli uomini. Un uno-due che accende il pubblico e proietta gli azzurri tra i protagonisti assoluti della rassegna.

Ad aprire la giornata sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Dopo la prima manche chiudono al secondo posto, ma nella discesa decisiva cambiano passo. La loro seconda run è pulita e velocissima: sorpasso riuscito e oro davanti alle tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, con le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp sul terzo gradino del podio.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer dominano la gara di slittino doppio femminile e conquistano l’oro.

“Vincere qui è qualcosa di speciale, sognavo questa medaglia da bambina”, racconta Oberhofer a fine gara. Voetter parla di quattro anni di lavoro e di una seconda manche perfetta dopo una prima prova meno brillante. In serata le due azzurre incontrano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si complimenta personalmente per il risultato.

Neppure il tempo di festeggiare che arriva il bis. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner partono terzi a metà gara, poi nella seconda discesa trovano la linea ideale e volano al comando. Anche per loro è oro, con un margine costruito grazie a una prova aggressiva e all’errore degli statunitensi nelle battute finali.

Il direttore tecnico Armin Zoeggeler parla di giornata incredibile e sottolinea la qualità delle seconde manche, decisive per entrambe le coppie. Il bottino complessivo dell’Italia sale a quattro ori, due argenti e sette bronzi. Un segnale forte per tutto il movimento che ruota attorno alla pista di Cortina.

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, lega il successo alla nuova infrastruttura. L’impianto consente agli azzurri di allenarsi in casa e apre alla possibilità di ospitare europei e mondiali. L’obiettivo è tenere la struttura attiva tutto l’anno e farne un punto di riferimento per bob, slittino e skeleton.