Milano cortina, oro italia nello slittino doppio femminile con Voetter e Oberhofer

Home / Social News / Milano cortina, oro italia nello slittino doppio femminile con Voetter e Oberhofer

Andrea Voetter e Marion Oberhofer dominano la gara di slittino doppio femminile e conquistano l’oro. Le azzurre chiudono davanti a Germania e Austria dopo due manche sempre al comando.