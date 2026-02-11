Milano cortina, oro italia nello slittino doppio femminile con Voetter e Oberhofer
Andrea Voetter e Marion Oberhofer dominano la gara di slittino doppio femminile e conquistano l’oro. Le azzurre chiudono davanti a Germania e Austria dopo due manche sempre al comando.
Andrea Voetter e Marion Oberhofer firmano un’impresa nello slittino doppio femminile, chiudendo la gara con il miglior tempo complessivo dopo due manche senza sbavature. Le azzurre prendono subito il comando nella prima discesa e difendono il vantaggio fino all’ultimo metro.
La coppia italiana mantiene traiettorie pulite e grande velocità anche nella seconda prova, respingendo il tentativo di rimonta delle tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, che si devono accontentare della medaglia d’argento.
Sul podio salgono anche le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, terze al termine della gara. Per l’Italia arriva così un oro di peso nella specialità, costruito con due manche solide e senza errori nei passaggi chiave del tracciato.