Coppa Italia: Juventus eliminata ai rigori dall'Empoli, toscani in semifinale

L'Empoli ha raggiunto per la prima volta nella sua storia le semifinali di Coppa Italia, eliminando la Juventus ai calci di rigore con un risultato di 4-2, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1.

La partita, disputata all'Allianz Stadium di Torino, ha visto i toscani passare in vantaggio al 24° minuto grazie a un potente tiro da fuori area di Youssef Maleh. La Juventus ha pareggiato al 66° minuto con una brillante azione personale di Khéphren Thuram. Durante la lotteria dei rigori, Dusan Vlahovic ha sbagliato il primo tentativo per i bianconeri, calciando alto sopra la traversa, mentre il portiere dell'Empoli, Devis Vasquez, ha parato il tiro di Kenan Yildiz. Il difensore Luca Marianucci ha poi realizzato il rigore decisivo, assicurando la storica qualificazione dell'Empoli.

In semifinale, l'Empoli affronterà il Bologna. Nonostante le recenti difficoltà in Serie A, inclusa una sconfitta per 5-0 contro l'Atalanta, l'Empoli ha dimostrato grande determinazione e disciplina, riuscendo a superare la Juventus, detentrice di 15 titoli di Coppa Italia.

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha espresso profonda vergogna per la prestazione della sua squadra, criticando l'atteggiamento mostrato nel primo tempo e sottolineando la necessità di rispettare la storia e i tifosi del club. Con questa eliminazione, la Juventus conclude la sua partecipazione a tutte le competizioni di coppa per la stagione 2024-2025, concentrandosi ora esclusivamente sul campionato di Serie A.

