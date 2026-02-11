Dawson's Creek, James Van Der Beek morto: asta dei cimeli per pagare le cure contro il tumore

James Van Der Beek è morto a 48 anni dopo una malattia contro cui lottava da tempo. Per sostenere le cure contro il tumore al colon-retto aveva venduto all’asta oggetti simbolo della sua carriera, legati soprattutto a Dawson’s Creek.

Negli ultimi anni James Van Der Beek aveva concentrato tutte le energie nella battaglia contro un tumore al colon-retto. L’attore, scomparso a 48 anni, conviveva con la diagnosi da tempo e aveva scelto di affrontare pubblicamente la malattia, spiegando quanto le terapie stessero incidendo sulla sua vita quotidiana.

Per far fronte ai costi delle cure aveva preso una decisione personale e difficile: mettere in vendita oggetti legati ai momenti più noti della sua carriera. I pezzi provenivano soprattutto da Dawson’s Creek, la serie che lo rese celebre nel ruolo di Dawson Leery, ma anche da altri lavori per il cinema.

Tra i cimeli comparivano accessori di scena e abiti indossati sul set. Uno degli oggetti più ricercati era la collana regalata dal suo personaggio a Joey durante il ballo di fine anno, simbolo della serie, con una valutazione che arrivava a decine di migliaia di dollari. In catalogo anche l’abbigliamento usato nel primo episodio e materiali collegati a Varsity Blues, film del 1999 che consolidò la sua popolarità sul grande schermo.

Il ricavato dell’asta era destinato direttamente alle spese mediche. Non era la prima iniziativa simile: già in precedenza l’attore aveva venduto merchandising autografato devolvendo i proventi a famiglie colpite dal cancro, compresa la sua. Aveva raccontato di aver conservato a lungo quegli oggetti, decidendo di lasciarli andare in un momento di necessità.

La malattia era stata diagnosticata nell’agosto 2023 e resa pubblica più tardi. L’annuncio della morte è arrivato tramite un messaggio diffuso dalla famiglia, che ha ricordato la serenità e la forza mostrate negli ultimi giorni, chiedendo rispetto per il dolore dei familiari.

Nel tempo Van Der Beek aveva continuato a parlare del percorso terapeutico, descrivendo il cancro come un impegno costante. La scelta di separarsi dai ricordi professionali ha accompagnato quel periodo, trasformando oggetti legati alla sua carriera in un sostegno concreto per le cure.