Lindsey Vonn operata dopo la caduta alle Olimpiadi: condizioni stabili

Grave caduta in discesa libera per Lindsey Vonn alle Olimpiadi invernali in Italia. L’ex campionessa è stata operata d’urgenza per una frattura alla gamba ed è ricoverata in condizioni stabili.

Lindsey Vonn è ricoverata in condizioni stabili dopo un intervento chirurgico d’urgenza alla gamba, necessario in seguito alla violenta caduta avvenuta durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali in Italia.

L’incidente è avvenuto nelle prime fasi della gara disputata domenica sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo. Dopo aver perso il controllo degli sci, Vonn è finita rovinosamente sulla neve, restando a terra dolorante sotto gli occhi del pubblico e degli addetti ai lavori.

La discesa olimpica di Lindsey Vonn si è interrotta bruscamente dopo una caduta violenta nelle prime fasi della gara.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente. Vista la gravità della situazione, la sciatrice è stata trasferita in elicottero fuori dalla pista e accompagnata prima in una clinica locale, poi in un ospedale più attrezzato a Treviso, dove i medici hanno proceduto a stabilizzare la frattura con un’operazione chirurgica.

Secondo quanto riferito dallo staff della squadra e dal personale sanitario, l’intervento è riuscito e le condizioni della campionessa sono sotto controllo. La fase di recupero è ora affidata alle cure ospedaliere e alla riabilitazione.

La caduta ha chiuso bruscamente il ritorno olimpico di Vonn, arrivato dopo mesi difficili. Solo pochi giorni prima, l’atleta aveva confermato la partecipazione ai Giochi di Milano-Cortina nonostante un legamento crociato anteriore completamente rotto al ginocchio sinistro e una precedente operazione al ginocchio destro con inserimento di una placca in titanio.

Il suo rientro aveva attirato grande attenzione sulle montagne italiane, anche per il tentativo di diventare una delle sciatici più anziane a gareggiare nella discesa olimpica. Dopo l’impatto, sugli spalti e lungo il tracciato è calato il silenzio mentre i soccorritori prestavano assistenza.