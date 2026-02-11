Bijou Phillips ricoverata a Los Angeles, urgente un nuovo trapianto di rene

L’attrice Bijou Phillips è ricoverata a Los Angeles e ha urgente bisogno di un nuovo trapianto di rene: l’organo ricevuto anni fa non funziona più e ora è tornata alla dialisi in attesa di un donatore compatibile.

Bijou Phillips è di nuovo in ospedale e lotta contro il tempo per un secondo trapianto di rene. L’attrice si trova in cura in una struttura sanitaria di Los Angeles, dove ha ripreso la dialisi mentre attende un donatore vivente compatibile.

Nel 2017 aveva già ricevuto un rene da un amico, ma quell’organo ha smesso di funzionare. Dopo l’intervento sono emerse diverse complicazioni cliniche, tra cui il virus BK, che ha provocato sia rigetto cellulare sia rigetto mediato da anticorpi, compromettendo progressivamente il trapianto.

Le sue condizioni sono definite stabili, ma i medici parlano di una situazione delicata. Chi la segue sottolinea che il fattore tempo è decisivo e che la ricerca di un donatore idoneo resta la priorità assoluta.

I problemi ai reni accompagnano Phillips fin dalla nascita. Era venuta al mondo con reni non completamente sviluppati e nei primi mesi di vita era stata ricoverata in terapia intensiva neonatale, già sottoposta a dialisi. Da allora ha convissuto con una malattia renale cronica, affrontando cure e controlli continui.

Attualmente è seguita da uno specialista in nefrologia presso un centro dedicato alle patologie renali dell’area di Los Angeles, dove prosegue il monitoraggio clinico mentre si valuta il percorso per un nuovo intervento.