Bijou Phillips ricoverata, appello sui social per un trapianto di rene

Bijou Phillips è in ospedale e attende un trapianto urgente. Dopo il rigetto del rene ricevuto nel 2017, l’attrice è tornata in dialisi. Sui social ha lanciato un appello: cerca un donatore compatibile per salvarle la vita.

Bijou Phillips è di nuovo in ospedale e aspetta un trapianto che non può più rimandare. L’attrice e modella, 45 anni, è sottoposta a dialisi dopo che il rene ricevuto nel 2017 ha smesso di funzionare. A confermarlo è stato il suo portavoce, spiegando che le sue condizioni sono stabili ma richiedono un intervento rapido.

Negli ultimi giorni Phillips ha scelto di parlare direttamente ai suoi follower. Su Instagram ha pubblicato una foto con la figlia appena nata e poche parole, nette: «Ho bisogno di aiuto per trovare un rene». Un messaggio personale, senza filtri, per chiedere la disponibilità di un donatore compatibile.

I problemi ai reni l’accompagnano fin dalla nascita. Era venuta al mondo con reni sottosviluppati e aveva trascorso i primi tre mesi in terapia intensiva. Nel 2012 era entrata nella lista per il trapianto. Aveva anche adottato una dieta vegana nel tentativo di alleggerire i sintomi e proteggere la funzionalità renale, ma con il passare degli anni la situazione si è aggravata.

Oggi la priorità è trovare un organo compatibile nel più breve tempo possibile. Dal suo entourage ribadiscono che il fattore tempo è decisivo e che ogni giorno di attesa pesa sulle sue condizioni di salute.