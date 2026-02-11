Kate Moss in bikini a Tulum con la figlia Lila

Kate Moss torna sotto i riflettori sulle spiagge di Tulum: la top model britannica è stata fotografata in bikini insieme alla figlia Lila, sempre più presente nel mondo della moda.

Sulla sabbia di Tulum, in Messico, Kate Moss si muove con naturalezza, come se la passerella fosse solo cambiata di scenario. La top model britannica, 52 anni, è stata vista mentre passeggiava lungo la riva, tra sole pieno e mare calmo.

Accanto a lei la figlia Lila, lineamenti simili e stesso sguardo sicuro, entrambe in bikini minimal. L’atmosfera è quella di una vacanza senza fretta: teli distesi, lettini, pause al sole e pochi movimenti, lontano da eventi e sfilate.

Mentre Lila si concede momenti di relax in una fase intensa della sua carriera da modella, è Kate a catturare l’attenzione. Cammina sulla spiaggia con passo deciso, poi si sistema su un lettino, a suo agio come negli anni Novanta, quando era tra i volti simbolo delle supermodelle internazionali.

Il tempo passa, ma l’immagine resta forte: postura, sicurezza, presenza scenica. Anche fuori dai set e dalle copertine, Kate Moss continua a farsi notare, trasformando una semplice giornata al mare in una scena da fotografia di moda.