Belen Rodriguez al tavolo di Fazio, assente Alessia Marcuzzi: torna il nome di Stefano De Martino

L’assenza di Alessia Marcuzzi al Tavolo di Che tempo che fa, proprio nella puntata con Belen Rodriguez, riporta a galla vecchie voci legate a Stefano De Martino. Nessuna conferma ufficiale, solo indiscrezioni e coincidenze che alimentano il gossip.

La presenza di Belen Rodriguez al Tavolo di Che tempo che fa non è passata inosservata. Dopo l’intervista con Fabio Fazio, la showgirl è rimasta anche nel segmento finale della trasmissione, quello corale che chiude la serata. A far discutere, però, è stata soprattutto un’assenza.

Nel gruppo degli ospiti non c’era Alessia Marcuzzi, presenza abituale da settimane. Una mancanza che ha subito acceso commenti e supposizioni, vista la coincidenza con la partecipazione di Belen nella stessa puntata. Il dettaglio ha fatto rapidamente il giro del web.

Leggi anche: Un disastro ... Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

A rilanciare l’indiscrezione è stata la rubrica “C’è chi dice”, firmata da Giuseppe Candela. Secondo quanto riportato, l’assenza della conduttrice potrebbe non essere casuale. Tra le ipotesi circolate, anche quella di una richiesta legata proprio alla presenza di Belen in studio.

Il motivo andrebbe ricercato in vecchie pagine di cronaca rosa. Nel 2020 si parlò a lungo di un presunto flirt tra Marcuzzi e Stefano De Martino. Voci di un possibile tradimento che all’epoca fecero rumore, ma che i diretti interessati hanno sempre respinto.

A rimettere benzina sul fuoco, in passato, era stato anche un commento social attribuito a Belen: un “confermo” comparso sotto un messaggio che faceva riferimento proprio a quelle indiscrezioni. Un episodio che aveva riacceso l’attenzione sul rapporto tra i tre.

Oggi, però, non risultano dichiarazioni ufficiali né prese di posizione pubbliche. Nessuna conferma su tensioni dietro le quinte, né spiegazioni sull’assenza al Tavolo. Restano solo voci e coincidenze che continuano ad alimentare il chiacchiericcio attorno alla puntata.