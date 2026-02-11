Valeria Mazza a Bormio per tifare il figlio Tiziano Gravier nel superg olimpico

Valeria Mazza è a Bormio per seguire il figlio Tiziano Gravier impegnato nel SuperG olimpico. La modella argentina ha assistito alla gara dalla tribuna della Stelvio, condividendo il tifo sui social durante la prova vinta da Franjo Von Allmen.

Tra il pubblico assiepato lungo la Stelvio c’era anche un volto noto della moda e della tv. Valeria Mazza ha raggiunto Bormio per seguire da vicino la prova olimpica del figlio Tiziano Gravier, impegnato nel SuperG inserito nel programma dei Giochi di Milano Cortina.

L’ex top model argentina è arrivata in mattinata e ha preso posto in tribuna, dove ha seguito tutta la gara con attenzione. Con lei anche i familiari, tornati in Italia per vivere l’esperienza olimpica accanto al giovane sciatore, nato nel 2002 e in gara con i colori dell’Argentina.

Il SuperG si è concluso con la vittoria di Franjo Von Allmen, al suo terzo oro olimpico a Milano Cortina. Gravier, partito con il pettorale 31, ha chiuso la prova al ventottesimo posto, completando regolarmente la discesa su una delle piste più impegnative del circuito.

Dalla tribuna Mazza ha seguito ogni passaggio del figlio, documentando la giornata anche sui social con brevi video e messaggi di incoraggiamento. Tra gli spettatori presenti a Bormio si è visto anche Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e oggi vicepresidente del club nerazzurro.