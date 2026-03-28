Valeria Mazza tra carriera, famiglia e amore duraturo con Alejandro Gravier

Valeria Mazza racconta la sua vita privata e professionale, tra carriera nella moda e amore per Alejandro Gravier, spiegando perché dopo 36 anni il loro legame resta saldo e guardando con orgoglio al percorso del figlio Tiziano.

Valeria Mazza è tornata in Italia per un’intervista televisiva in cui ha ripercorso i momenti chiave della sua vita, dal lavoro alla sfera privata. Oggi è impegnata alla conduzione di Ballando con le Stelle in Spagna, un’esperienza che definisce gratificante e che le permette di restare nel mondo dello spettacolo con un ruolo diverso rispetto al passato.

Accanto alla carriera, la modella argentina continua a mettere al centro la famiglia. Con il marito Alejandro Gravier condivide una relazione lunga 36 anni, che descrive ancora solida e appagante. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli e Mazza racconta con naturalezza quanto il legame con il compagno sia rimasto forte nel tempo, senza perdere complicità.

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Tra le soddisfazioni più recenti c’è il percorso del figlio Tiziano, che ha partecipato alle Olimpiadi realizzando un obiettivo coltivato a lungo. La modella parla con orgoglio di quel traguardo e dell’emozione provata nel vederlo gareggiare, segno di un impegno familiare condiviso.

Ripensando alla propria carriera, Mazza ricorda gli anni Novanta come un periodo irripetibile per la moda. Ha lavorato con stilisti come Giorgio Armani, Valentino Garavani e Gianni Versace, vivendo da protagonista quella stagione in cui le top model erano figure centrali del sistema fashion.

Oggi affronta il passare del tempo con serenità. Non nasconde di percepire i cambiamenti legati all’età, ma spiega di non avere timori nel guardarsi allo specchio. Un atteggiamento che riflette il percorso personale e professionale costruito negli anni, senza rimpianti.