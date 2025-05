Verissimo, Gigi D'Alessio: Mai aiutato LDA, le porte in faccia fanno crescere

Gigi D’Alessio è stato ospite a Verissimo, nella puntata di domenica 11 maggio, raccontando con emozione la sua carriera lunga oltre 30 anni e il ruolo centrale della famiglia nella sua vita. Il cantautore napoletano è padre di sei figli e nonno di quattro nipoti. "Sono un papà amico, mai rigido. Ho sempre cercato di esserci a modo mio, nonostante il lavoro mi tenesse lontano", ha confidato a Silvia Toffanin.

Una famiglia numerosa e piena d'amore

"A casa siamo tanti, non si capisce più nulla. Ma nelle occasioni speciali ci ritroviamo tutti e io mi commuovo: sono i miei frutti, tutti voluti, la mia gioia", ha raccontato. Gigi ha parlato con affetto anche dei momenti difficili: "Noi artisti viviamo molte soddisfazioni ma anche tante rogne. I miei figli mi ringraziano per i valori che ho trasmesso, e questa è la vittoria più grande per un genitore".

Tra i figli, c'è Luca D'Alessio, in arte LDA, nato dal matrimonio con Carmela Barbato, unico ad aver seguito le sue orme musicali. "Luca è quello che ha sofferto di più, era facile criticarlo perché 'figlio di'. Ma io non ho mai alzato il telefono per lui e mai lo farò. Le scorciatoie non aiutano a crescere forti. Deve prendersi le sue soddisfazioni con impegno. Le porte in faccia lo fanno crescere, come è successo a me".

Le radici e il successo

Gigi ha ripercorso i suoi inizi: "Ho cominciato con la fisarmonica, poi sono passato al pianoforte. La passione è diventata il mio lavoro. Mamma Antonietta non ha mai potuto vedermi dal vivo, ma credeva in me. Il pianoforte è sempre stato il mio scudo".

Parlando del padre ha aggiunto: "Si è sacrificato per noi. A casa non mancava mai nulla. Era felice nel dare agli altri, e io sono come lui. Mi sento fortunato, un privilegiato. Svegliarsi la mattina è già un privilegio: bisogna sempre apprezzare ciò che si ha".

