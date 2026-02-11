Verona, maltrattamenti in asilo nido privato: cinque maestre sospese

Indagini dei Carabinieri in un nido privato del centro di Verona: telecamere nascoste documentano maltrattamenti su bambini tra 9 mesi e 3 anni. Struttura chiusa, cinque educatrici sospese per un anno.

Telecamere installate dai Carabinieri hanno ripreso per settimane scene di violenza all’interno di un asilo nido privato nel centro di Verona. Le immagini, raccolte nell’ambito di un’indagine avviata a dicembre 2025, mostrano bambini molto piccoli strattonati, colpiti e trattati con modi bruschi durante le normali attività quotidiane.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i bimbi, tutti tra i 9 mesi e i 3 anni, venivano spostati con spinte e tirate, afferrati per orecchie e capelli, presi a schiaffi o pizzicati. In diversi casi sarebbero stati messi in punizione negli angoli delle stanze. All’ora del pranzo alcuni venivano legati alle seggioline per impedirne i movimenti.

Le riprese documentano anche bambini sollevati in modo brusco dal vasino o dalle sedie, trascinati per un braccio o fatti girare nei lettini afferrandoli per mano e piede. Giochi e peluche venivano tolti di mano e lanciati, per poi essere rimessi contro di loro. In un episodio una seggiolina è stata scagliata contro il muro dopo un rimprovero a una bambina, alla quale è stato imposto con forza il ciuccio insieme a un pupazzo.

Una piccola sarebbe stata fatta dormire in uno sgabuzzino al buio, su un materassino appoggiato a terra, lasciata sola con della musica. Le indagini hanno fatto emergere anche gravi carenze sul piano igienico. Dopo l’uso del bagno, diversi bambini non venivano puliti e restavano sporchi. Le educatrici usavano cucchiai già messi in bocca da loro, calpestavano i materassini con le scarpe e gettavano le lenzuola sul pavimento.

In un’occasione un ciuccio caduto sul pavimento del bagno è stato raccolto e rimesso a disposizione senza essere lavato. In altri casi il cambio del pannolino avveniva a terra, pur essendo presente un fasciatoio. Al termine degli accertamenti la Procura di Verona ha disposto l’interdizione dalla professione per un anno per cinque maestre. L’asilo è stato chiuso e posto sotto sequestro.