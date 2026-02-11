Maltrattamenti in asilo nido a Verona, struttura sequestrata e cinque maestre sospese

Maltrattamenti su bambini in un asilo nido di Verona: video delle indagini mostrano strattoni, schiaffi e punizioni al buio. Struttura sequestrata, cinque educatrici sospese per un anno.

Bambini afferrati per le braccia, trascinati sul pavimento e spostati di peso da una stanza all’altra. Le immagini registrate dalle telecamere interne di un asilo nido di Verona hanno documentato episodi ripetuti di violenza e trattamenti umilianti ai danni dei piccoli ospiti.

L’indagine dei Carabinieri si è basata sull’analisi di centinaia di ore di filmati. Nei video compaiono strattoni, spintoni, tirate di capelli, schiaffi e pizzicotti. In diversi casi i bambini vengono messi in punizione negli angoli delle stanze o bloccati alle seggioline durante i pasti. Alcuni vengono girati con forza nei lettini.

In una sequenza si vede un’educatrice scagliare delle seggioline contro il muro dopo aver rimproverato una bambina. Subito dopo le infila con forza il ciuccio in bocca e le mette un peluche tra le mani. Un’altra piccola viene fatta dormire in uno sgabuzzino privo di luce, isolata dal resto del gruppo.

Oltre alle violenze fisiche, agli indagati viene contestata anche la violazione di norme igieniche nella gestione quotidiana dei bambini. Le prove raccolte hanno portato al sequestro della struttura e all’interdizione dal lavoro per un anno di cinque maestre.

Il procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito, ha spiegato che magistratura e Carabinieri restano a disposizione dei genitori che intendono fornire elementi utili alle indagini, mentre proseguono gli accertamenti su quanto accaduto all’interno dell’istituto.