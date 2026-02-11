Kimi Antonelli e l'incidente con la supercar guidabile a San Marino ma non in Italia

Un incidente notturno lungo la superstrada verso San Marino ha coinvolto Kimi Antonelli. Illeso il pilota di Formula Uno, ma distrutta una supercar che in Italia non avrebbe potuto guidare per legge.

L’impatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la superstrada che porta a San Marino. Alla guida c’era Kimi Antonelli, 19 anni, pilota di Formula Uno. L’auto è uscita distrutta dall’incidente, ma il giovane è rimasto illeso, senza riportare nemmeno un graffio.

Il veicolo coinvolto era una Mercedes Amg Gt 63, modello di punta da 612 cavalli e dal valore di circa 300 mila euro. Una supercar prodotta in soli 200 esemplari nel mondo, considerata un pezzo da collezione più che un’auto da uso quotidiano.

Leggi anche: Mercedes regala una supercar ad Antonelli, ma non può guidarla in Italia

In Italia Antonelli non avrebbe potuto guidarla. La normativa sui neopatentati vieta per tre anni la conduzione di auto oltre i 150 cavalli, salvo casi specifici come la presenza di un istruttore o il trasporto di persone con disabilità. La situazione cambia però a San Marino: il pilota bolognese risiede sul Titano e il codice stradale sammarinese non prevede le stesse limitazioni previste dalla legge italiana.