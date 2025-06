Kimi Antonelli diplomato all'esame di maturità: il giovane talento Mercedes festeggia con la corona d'alloro

Andrea Kimi Antonelli, 18 anni, ha raggiunto un importante traguardo personale: ha superato l’esame di maturità. Il pilota bolognese, attualmente impegnato nella sua prima stagione in Formula 1 con il team Mercedes, ha completato il percorso di studi presso l’istituto tecnico per Finanza e Marketing “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno.

Antonelli ha annunciato il risultato attraverso una storia su Instagram, dove è apparso sorridente con una corona d’alloro sul capo e un semplice messaggio: “Promosso!”. Un momento di gioia condiviso con i fan, subito dopo la chiusura degli esami che si sono conclusi lunedì 23 giugno.

Durante la prima prova scritta, il pilota aveva scelto la traccia di attualità, dichiarando: “È andata bene, ho cercato di fare del mio meglio, quindi, speriamo”. La notte prima dell’esame l’ha trascorsa con gli amici, celebrando anche lo scudetto della Virtus Bologna nella sua casa. “Abbiamo ripassato e ascoltato ‘Notte prima degli esami’ di Antonello Venditti”, ha raccontato.

Per il tema, Antonelli ha optato per la tipologia B, incentrata sul rispetto, riuscendo a collegare il contenuto allo sport, sua grande passione e professione. Riguardo alla seconda prova, si era mostrato fiducioso: “L’inglese è la materia che mi riesce meglio e in maniera più facile”.

Più cauto, invece, per l’orale: “Sono un po’ indietro con il programma, ma mi sono fatto aiutare dai miei amici per recuperare. Sto cercando di fare tutti i collegamenti possibili tra le materie per arrivare il più preparato possibile”.

Ora, con il diploma in tasca, Antonelli può concentrarsi nuovamente sulla pista. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 29 giugno, con il Gran Premio d’Austria, dove il giovane talento cercherà di confermare il brillante podio conquistato in Canada.