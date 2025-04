Mercedes regala una supercar ad Antonelli, ma non può guidarla in Italia

Regalo speciale e allo stesso tempo beffardo per Andrea Kimi Antonelli, rookie della Mercedes in Formula 1. Dopo la brillante prestazione a Suzuka, dove ha chiuso al sesto posto ed è diventato per alcuni giri il più giovane pilota al comando di un Gran Premio, la casa automobilistica tedesca gli ha donato una Mercedes-AMG GT 63 S da 585 cavalli, con livrea blu e una velocità massima di 315 km/h. Il valore della vettura supera i 200mila euro.

Antonelli ha ritirato il veicolo presso la sede Mercedes di Bologna, ma non potrà guidarlo su strada in Italia. Pur avendo ottenuto la patente a 18 anni, il giovane pilota rientra ancora nei limiti imposti dal Codice della strada ai neopatentati, secondo cui nei primi tre anni dal conseguimento del titolo di guida non si possono condurre auto che superino i 105 kW di potenza, pari a circa 142 cavalli. La sua nuova supercar dovrà quindi restare ferma almeno fino al 2028.

