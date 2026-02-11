Snowboarder Jiayu Liu cade durante la prova di halfpipe alle Olimpiadi

La snowboarder cinese Jiayu Liu è caduta rovinosamente durante le qualificazioni femminili di halfpipe alle Olimpiadi. Dopo l’impatto violento non è riuscita a rialzarsi ed è stata soccorsa sul posto.

Momenti di paura nella gara di qualificazione femminile di halfpipe, dove la snowboarder cinese Jiayu Liu è stata protagonista di una caduta pesante che ha interrotto bruscamente la sua discesa. L’atleta, 33 anni, stava affrontando il run decisivo quando ha perso il controllo ed è finita a terra con violenza.

Liu aveva appena impostato una rotazione da 900 gradi e sembrava in piena gestione del salto. In uscita dalla transizione del pipe, però, la tavola ha agganciato improvvisamente la neve. Il corpo è stato proiettato in avanti senza possibilità di recupero, dando origine a una capriola incontrollata.

Nel video della caduta si vede chiaramente il movimento innaturale delle gambe e della tavola che superano la schiena dell’atleta, una dinamica conosciuta come “Scorpion”. Dopo l’impatto, Liu ha continuato a scivolare per alcuni metri prima di fermarsi, restando a terra e muovendo appena la testa, segno evidente del dolore.

I soccorritori sono entrati rapidamente nell’halfpipe per prestarle assistenza. La snowboarder è stata immobilizzata e trasportata fuori dalla pista su una barella. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni fisiche, né dal comitato olimpico né dal suo team.

Prima della discesa Liu occupava la tredicesima posizione della classifica provvisoria. Per accedere alla finale, in programma il giorno successivo, avrebbe dovuto guadagnare almeno una posizione durante quel run.