Milano Cortina, caduta nell'halfpipe per Finley Melville Ives durante le qualificazioni

Momenti di paura alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A Livigno, nel corso delle qualificazioni maschili dell’halfpipe, il neozelandese Finley Melville Ives è finito a terra dopo un errore durante una delle sue evoluzioni.

Il 19enne, tra i principali candidati al podio e campione del mondo in carica, ha perso stabilità in aria e ha impattato sulla neve in modo violento, battendo collo e testa. L’atleta è rimasto immobile per alcuni secondi prima dell’intervento dei soccorsi.

Il personale sanitario è intervenuto rapidamente a bordo pista, immobilizzando il giovane e trasportandolo via in toboga per ulteriori controlli. Secondo quanto riferito dalla squadra neozelandese, le condizioni di Melville Ives sono stabili e il ragazzo è cosciente.