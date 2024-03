ECOVACS DEEBOT T30: nuovo robot che ridefinisce la pulizia dei pavimenti

ECOVACS ROBOTICS, azienda leader nella robotica domestica, lancia la nuova serie DEEBOT T30, che comprende i modelli DEEBOT T30 OMNI e DEEBOT T30 PRO OMNI. Le numerose innovazioni tecnologiche della gamma rivoluzionano la pulizia dei pavimenti, garantendo risultati impareggiabili.

Il nuovo DEEBOT T30 PRO OMNI pulisce i pavimenti in modo impeccabile ed efficiente

Raggiungere tutti gli angoli non è mai stato così facile grazie alla pulizia adattiva TruEdge

Per chi si è sempre chiesto come facciano i robot domestici a pulire a fondo tutti gli angoli della casa, ecco la risposta: la nuova pulizia adattiva dei bordi TruEdge della famiglia DEEBOT T30 permette una perfetta pulizia anche degli angoli. Questa tecnologia distingue i modelli T30 dai robot aspirapolvere tradizionali, che spesso trascurano aree difficili da pulire come i bordi, gli angoli e i contorni delle gambe di tavoli e sedie. Mentre i moci estensibili di altri prodotti si attivano solo quando incontrano bordi facilmente riconoscibili, il mop a regolazione continua di ECOVACS presenta un design completamente estensibile e retrattile che applica senza sforzo la giusta pressione negli angoli durante il processo di pulizia, coprendo e pulendo quasi completamente i bordi. Algoritmi 3D avanzati e sensori multipli aiutano i robot ad orientarsi tra le pareti, a navigare in spazi ristretti e ad evitare gli ostacoli con facilità. TrueDetect 3.0 consente una mappatura precisa della casa da pulire, anticipa i movimenti dell'utente ed evita mobili e altri ostacoli, garantendo una pulizia dei pavimenti con precisione millimetrica.

Un motore potente e mop ad acqua calda: una combinazione perfetta

Anche il nuovo potente motore ad alta velocità dei DEEBOT T30 OMNI e DEEBOT T30 PRO OMNI merita una menzione speciale. 11.000 Pa assicurano un'eccezionale potenza di aspirazione e massime prestazioni di pulizia, lasciando i pavimenti immacolati in ogni angolo. I mop dei robot si sollevano automaticamente di 9 mm quando tornano alla stazione OMNI o quando rilevano un tappeto: in questo modo, i tappeti non si rovinano e il pavimento non viene contaminato. I nuovi prodotti DEEBOT T30 introducono anche la pulizia ad umidità attiva: con questo sistema innovativo, i mop sono continuamente inumiditi con acqua, in modo che il risultato sia privo di macchie e striature. Il DEEBOT T30 PRO OMNI è dotato anche della funzione Smart Rework per chi desidera il massimo della pulizia. La stazione utilizza sensori intelligenti in grado di rilevare lo stato di sporcizia dei mop durante la pulizia. A seconda del livello di sporco, viene determinata una strategia di pulizia appropriata ed il pavimento viene passato una, due volte o in modo intensivo.

Addio alle spazzole aggrovigliate grazie alla tecnologia ZeroTangle™ Brush

Le eccezionali prestazioni di pulizia della famiglia DEEBOT T30 sono dovute anche alla tecnologia ZeroTangle™ Brush. Questa tecnologia combina una spazzola a rullo a forma di V appositamente sviluppata con due file di denti a pettine per evitare che i capelli si aggroviglino nelle setole. Grazie al design ingegnoso, la spazzola a rullo scivola senza sforzo, raccogliendo peli e capelli e garantendo una pulizia accurata.

Anche il controllo del dispositivo è più facile che mai: toccando delicatamente il paraurti dei prodotti T30 con il piede, l'utente può avviare un ciclo di pulizia dell'intera casa. Inoltre, la pulizia dei pavimenti può essere controllata tramite l'app ECOVACS ed è ora compatibile anche con i widget ed Apple Smartwach. Il T30 PRO OMNI è anche dotato di controllo vocale YIKO e può essere avviato semplicemente con un comando vocale.

Elegante, automatica ed igienica: la Mini Stazione OMNI per i prodotti T30

La Mini Stazione OMNI, appositamente sviluppata, salvaspazio e potente, combina stile ed efficienza di pulizia. La piastra di base rimovibile della stazione e la struttura migliorata del filtro garantiscono una facile gestione e riducono gli interventi di manutenzione e cura.

Grazie al modulo rimovibile nella parte anteriore, questa stazione occupa uno spazio di soli 60 cm circa. La stazione OMNI della serie DEEBOT T30 è inoltre dotata della funzione Auto Empty, che svuota il contenitore della polvere in modo completamente automatico. I mop vengono lavati a 70 °C e poi asciugati con aria calda per evitare i cattivi odori. La stazione si pulisce anche da sola grazie alla funzione di autopulizia automatica.

Il modello DEEBOT T30 OMNI sarà disponibile nella colorazione nera, mentre il DEEBOT T30 PRO OMNI sarà disponibile nei colori rosa e argento.

Tutti i modelli saranno disponibili dal 10 aprile 2024 su Amazon, nel negozio web ECOVACS e presso tutti i rivenditori (RRP DEEBOT T30 OMNI: € 899, RRP DEEBOT T30 PRO OMNI: € 999). Il DEEBOT T30 PRO OMNI può essere preordinato con uno sconto di 100 euro a partire dal 20 marzo".