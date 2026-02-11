Morta a 9 anni la piccola Francesca, lutto a San Nicandro Garganico

Una bambina di 9 anni, malata da quando era neonata, è morta nella notte in ospedale. Il paese di San Nicandro Garganico si stringe alla famiglia: messaggi, preghiere e l’ultimo saluto fissato per mercoledì nella chiesa del Carmine.

Il silenzio ha avvolto San Nicandro Garganico dopo la morte di Francesca D’Amaro, scomparsa a 9 anni al termine di una malattia che l’ha accompagnata fin dai primi mesi di vita. La bambina è deceduta nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Per otto anni la sua quotidianità è stata fatta di terapie, ricoveri e viaggi per le cure. Nonostante il peso della malattia, Francesca ha affrontato ogni passaggio con una forza che ha colpito medici, volontari e chiunque l’abbia incontrata nei reparti. La sua storia era diventata familiare a molti nella provincia di Foggia.

Nel marzo 2018 aveva ricevuto anche la benedizione di Papa Francesco, un momento rimasto impresso alla famiglia e a tante persone del paese. Quell’incontro era stato vissuto come un segno di incoraggiamento in un percorso che non ha mai lasciato tregua.

Accanto a lei, in questi anni, il papà Alessio e una comunità che non ha mai smesso di far sentire la propria vicinanza. La Pro Loco di San Nicandro l’ha ricordata come un raggio di sole, capace di strappare un sorriso anche nei giorni più difficili. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio.

L’ultimo saluto è in programma mercoledì 11 febbraio nella Chiesa del Carmine, dove familiari, amici e concittadini si ritroveranno per accompagnarla nel suo addio.