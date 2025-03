Terremoto nel Foggiano: scuole chiuse a San Nicandro Garganico per verifiche strutturali

Il 14 marzo 2025, alle 20:37, una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata al largo della costa garganica, in provincia di Foggia, a circa 13 km da Lesina. L'evento sismico è stato avvertito distintamente in tutta la provincia e nelle regioni limitrofe, inclusa Bari.

In seguito alla scossa principale, si sono verificate altre 13 scosse di assestamento, con magnitudo comprese tra 2.0 e 3.8, fino alle 6:03 del 15 marzo. A scopo precauzionale, il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per consentire verifiche strutturali sugli edifici pubblici e di culto. Le squadre della Protezione Civile comunale, insieme a Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e volontari Avers, hanno effettuato controlli, rilevando alcune crepe in edifici disabitati nella zona storica. Le aree interessate saranno messe in sicurezza nelle prossime ore.

Nonostante la forte percezione del sisma, non si registrano danni significativi a persone o cose. La circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari è stata temporaneamente sospesa per verifiche tecniche, causando ritardi nei collegamenti. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

