Cobolli fuori a Dallas, terza sconfitta di fila nel 2026

Avvio di stagione complicato per Flavio Cobolli, ancora a secco di vittorie nel 2026: a Dallas arriva un’altra sconfitta netta al primo turno contro il britannico Jack Pinnington Jones.

Il momento negativo di Flavio Cobolli non si ferma nemmeno a Dallas. Il tennista romano esce subito dal torneo Atp statunitense, battuto al primo turno dal britannico Jack Pinnington Jones, numero 181 del ranking e proveniente dalle qualificazioni.

La partita dura meno di un’ora, appena 54 minuti. Pinnington Jones controlla lo scambio fin dai primi game e chiude senza difficoltà con un doppio 6-2, lasciando a Cobolli pochissimo spazio per reagire. Un punteggio netto che conferma le difficoltà del numero 20 del mondo in questo avvio di stagione.

Quella di Dallas è la terza sconfitta in altrettanti tornei nel 2026. Il primo stop era arrivato agli Australian Open, dove Cobolli si era arreso in tre set al britannico Arthur Fery, anche lui qualificato. In quell’occasione il match era stato condizionato da problemi intestinali accusati dall’azzurro fin dall’inizio, con il risultato finale di 7-6(1), 6-4, 6-1.

Nessun guaio fisico invece a Montpellier, ma stesso esito. Nel derby italiano degli ottavi Cobolli aveva trovato Luca Nardi, cedendo in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Anche lì una prova in salita, senza riuscire a cambiare ritmo nel corso dell’incontro.

L’inizio del 2026 resta quindi deludente per l’azzurro, che durante la pausa si era allenato con Carlos Alcaraz. I risultati, però, raccontano una partenza opposta rispetto allo spagnolo, capace di imporsi a Melbourne mentre Cobolli non è ancora riuscito a sbloccarsi.