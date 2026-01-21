Percy Jackson: confermata la terza stagione su Disney+, debutto previsto nel 2026

Il mondo di Percy Jackson è pronto a espandersi ancora: Disney+ ha ufficializzato il ritorno della serie con nuovi episodi, anticipando tempi e contenuti del prossimo capitolo tratto dai romanzi di Rick Riordan.

La terza stagione di Percy Jackson è stata annunciata direttamente nei titoli di coda del finale del secondo ciclo di episodi, attualmente disponibile in streaming su Disney+ e Hulu. La sequenza conclusiva lascia la storia in sospeso e apre le porte a un nuovo arco narrativo, ispirato al terzo libro della saga, La maledizione del Titano.

La produzione è già partita a Vancouver, in Canada, dove il set ospita le prime riprese delle nuove avventure. Le anticipazioni mostrano l’ingresso di personaggi centrali per la trama futura e alcune scene destinate a segnare un passaggio importante nel percorso dei protagonisti.

Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri tornano nei ruoli principali, affiancati da un cast di guest star che ha contribuito a rafforzare l’identità della serie nelle stagioni precedenti. L’adattamento continua a seguire con attenzione la struttura dei romanzi, mantenendo un equilibrio tra fedeltà al materiale originale e linguaggio televisivo.

L’annuncio ufficiale arriva dopo i risultati positivi ottenuti in termini di pubblico e recensioni, che hanno reso la serie uno dei prodotti di punta della piattaforma. Anche se la data di uscita non è stata ancora comunicata, Disney+ ha confermato che il ritorno è previsto nel corso del 2026, alimentando l’attesa dei fan in tutto il mondo.