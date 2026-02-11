Maltempo in Italia, ciclone di San Valentino con piogge vento e neve a bassa quota

Nuova ondata di maltempo sull’Italia con piogge diffuse, venti di burrasca e neve anche a quote basse. In arrivo un vortice ciclonico che farà calare le temperature nel weekend, con condizioni instabili su gran parte del Paese.

L’Italia resta sotto una lunga fase di maltempo, inserita nel flusso perturbato che sta attraversando l’Europa occidentale. Le correnti atlantiche, dopo aver colpito Francia e Spagna con piogge intense e venti forti, raggiungono la Penisola portando nuove precipitazioni e un quadro instabile destinato a durare per diversi giorni.

Le regioni del Sud risultano tra le più esposte. Tra Calabria e Sicilia il mare ancora relativamente caldo può favorire fenomeni intensi, con rovesci violenti, raffiche lineari molto forti e locali grandinate. Non si escludono vortici che dal mare possano raggiungere le coste più esposte durante i temporali più organizzati.

Le piogge interessano gran parte del versante tirrenico, mentre sulle zone alpine si registra un ritorno deciso della neve. In Valle d’Aosta gli accumuli risultano abbondanti, soprattutto oltre i 900 metri, con precipitazioni più deboli altrove al Nord, limitate in prevalenza alle prime ore della giornata.

Giovedì il quadro resta movimentato. Nevicate insistenti lungo i confini alpini occidentali, piogge tra Toscana e Lazio e condizioni perturbate su molte aree del Centro-Sud. A dominare è anche il vento, con raffiche di burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria, le stesse regioni già provate da forti tempeste nelle scorse settimane. Sulle coste occidentali delle isole maggiori e del Sud tirrenico si segnalano mareggiate.

Venerdì le precipitazioni tendono ad attenuarsi su diverse zone, ma l’atmosfera resta agitata. Al Nord prevalgono schiarite, con aria tesa; al Centro il tempo è variabile, mentre al Sud si apre una breve pausa dalle piogge, accompagnata però da venti ancora sostenuti, specie lungo i litorali.

Nel fine settimana cambia la massa d’aria. Correnti più fredde in discesa dal Nord Europa alimentano il cosiddetto ciclone di San Valentino, un vortice profondo che provoca un calo delle temperature e nuove condizioni di instabilità. Sabato tornano piogge diffuse e clima più rigido; domenica la neve può spingersi a quote basse sulle regioni adriatiche del Centro-Sud, con un passaggio rapido da scenari piovosi a un contesto più invernale.