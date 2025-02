Meteo weekend: il Ciclone di San Valentino porta neve a bassa quota e gelo in Italia

Un'ondata di maltempo, denominata "Ciclone di San Valentino", interesserà l'Italia da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2025. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, sono previste piogge e temporali fuori stagione sul versante tirrenico centrale, causati da un flusso mite e umido proveniente da sud-ovest. Da venerdì 14, i venti ruoteranno da nord, portando un nucleo di aria gelida dalla Russia attraverso le Alpi Giulie verso il Triveneto e l'Emilia Romagna. Al Centro-Sud, continueranno le correnti occidentali con piogge e rovesci intensi sul versante tirrenico, seguiti da un abbassamento delle temperature in serata.

Nella notte tra venerdì e sabato, la neve potrebbe scendere fino a 400 metri di quota, interessando Emilia Romagna, Toscana orientale e meridionale, Marche e Umbria, con possibili nevicate anche in pianura durante i fenomeni più intensi. Sabato pomeriggio, le temperature aumenteranno leggermente al Nord e diminuiranno al Sud, con nevicate sull'Appennino centro-settentrionale in estensione verso quello meridionale, a quote comprese tra 600 e 800 metri. Domenica, il ciclone raggiungerà l'estremo Sud, portando piogge e rovesci con neve oltre i 1000 metri, mentre al Centro-Nord si prevede una giornata soleggiata ma fredda al mattino, con temperature diurne nella media stagionale.

Previsioni Meteo weekend

Giovedì 13 febbraio : Al Nord, cieli coperti con possibili pioviggini; al Centro, piogge localmente intense; al Sud, aumento della nuvolosità.

Venerdì 14 febbraio : Al Nord-Est, maltempo con neve a bassa quota; al Centro, piogge intense e neve in collina dalla tarda serata; al Sud, nuvoloso con rovesci sul Basso Tirreno.

Sabato 15 febbraio : In Romagna, neve a bassa quota e sole altrove; al Centro, neve diffusa in collina, localmente a quote inferiori; al Sud, maltempo con neve oltre i 1000 metri.

Domenica 16 febbraio: Miglioramento al Centro-Nord con aumento delle temperature massime; ultimi fenomeni al Sud.

Si raccomanda attenzione alle piogge intense sul versante tirrenico e all'arrivo di aria polare dalla Russia, che potrebbe portare nevicate fino in pianura in Emilia Romagna e nelle regioni centrali durante la notte di San Valentino.

