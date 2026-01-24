Meteo Weekend, maltempo in Italia: piogge diffuse e neve a bassa quota

Una nuova fase instabile attraversa l’Italia nel fine settimana, con piogge diffuse, neve a bassa quota al Nord e un quadro meteo destinato a restare movimentato anche nei giorni successivi.

Il fine settimana si apre con condizioni meteo in peggioramento su gran parte della Penisola. Tra sabato 24 e domenica 25 gennaio una nuova perturbazione porta precipitazioni abbondanti e un clima pienamente invernale, con piogge estese dalle città del Nord fino al Centro e al Sud.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha interessato soprattutto il Meridione e le isole maggiori, l’atmosfera resta instabile. Un sistema perturbato accompagna il Paese per buona parte del weekend, determinando piogge frequenti e le prime nevicate sulle regioni settentrionali, in alcuni casi fino a quote insolitamente basse.

Al Nord sono attesi fiocchi di neve anche in pianura o nelle immediate vicinanze delle città. A Torino la neve potrebbe comparire in modo più evidente, mentre a Milano è prevista una precipitazione mista, con accumuli più probabili nelle aree rurali. Le temperature subiranno un lieve calo, rafforzando la sensazione di freddo.

Le precipitazioni si estenderanno rapidamente anche al Centro e al Sud, dove il quadro termico resterà più stabile o in lieve aumento. L’afflusso di venti meridionali contribuirà a mantenere valori miti rispetto al Nord, pur in presenza di piogge diffuse.

L’instabilità non si esaurirà con il weekend. A partire da martedì 27 gennaio sono previsti nuovi passaggi perturbati, con ulteriori piogge e nevicate a quote basse, prolungando il periodo di maltempo su molte regioni italiane.

Segnali positivi arrivano invece dalle aree montane in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Pur senza accumuli significativi in pianura, le precipitazioni garantiranno nuove nevicate sulle montagne, particolarmente attese sulle Alpi centro-orientali, dove il manto nevoso risulta ancora scarso.

Anche Sicilia e Sardegna, già colpite duramente dal ciclone Harry, dovranno fare i conti con una nuova fase instabile. Le condizioni non saranno estreme come nei giorni precedenti, ma sono comunque attese piogge e temporali locali su entrambe le isole.