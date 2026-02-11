Chi l'ha visto, casi di cronaca e novità su Greta Spreafico

Stasera su Rai 3 nuovi sviluppi su un latitante in fuga, sul caso di Greta Spreafico e sull’identità dello sconosciuto trovato a Rovigo. In studio aggiornamenti, testimonianze e l’esito atteso di un confronto del DNA.

Nuova puntata di Chi l'ha visto in prima serata su Rai 3, con storie di sparizioni e vicende giudiziarie ancora aperte. Al centro dell’appuntamento anche la voce di un uomo irreperibile da mesi, accusato di stalking e lesioni, che ha parlato con un’inviata della trasmissione.

L’uomo era finito agli arresti domiciliari, ma ha tolto il braccialetto elettronico ed è scappato. A novembre è arrivata una condanna, ma di lui non ci sono tracce. Durante il contatto con la redazione ha ribadito di voler spiegare la propria versione davanti ai giudici.

Spazio poi al caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba scomparsa quasi quattro anni fa insieme alla sua auto. Due persone risultano indagate, ma la Procura ha chiesto di nuovo l’archiviazione. I familiari si oppongono e indicano un possibile movente legato al testamento che la donna aveva firmato poco prima di sparire.

Attenzione anche alla vicenda dello sconosciuto trovato a Rovigo. La somiglianza con Sidney, giovane olandese sparito nove anni fa, ha riacceso le speranze. La madre del ragazzo ha chiesto aiuto alla trasmissione per verificare l’identità attraverso il DNA. L’esito del confronto viene comunicato in studio dalla genetista Marina Baldi.