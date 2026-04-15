Chi l'ha visto stasera su Rai 3 tra violenza giovanile e casi irrisolti

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Federica Sciarelli affronta la violenza giovanile e casi irrisolti nella puntata del 15 aprile di Chi l’ha visto, analizzando episodi concreti e testimonianze dirette tra cronaca e indagini ancora aperte.

Chi l'ha visto stasera su Rai 3 tra violenza giovanile e casi irrisolti