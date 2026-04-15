Chi l'ha visto stasera su Rai 3 tra violenza giovanile e casi irrisolti
Federica Sciarelli affronta la violenza giovanile e casi irrisolti nella puntata del 15 aprile di Chi l’ha visto, analizzando episodi concreti e testimonianze dirette tra cronaca e indagini ancora aperte.
La puntata di mercoledì 15 aprile di Chi l’ha visto?, in onda dalle 21.20 su Rai 3, amplia lo sguardo oltre le persone scomparse e porta in primo piano un fenomeno sempre più diffuso come la violenza tra giovani. Aggressioni tra coetanei, episodi contro adulti e gesti autolesionistici entrano nel racconto della serata.
Molti genitori si trovano disorientati davanti a comportamenti che non riescono a spiegare. I ragazzi tendono a chiudersi e a non chiedere aiuto in famiglia, cercando risposte altrove. In studio, Federica Sciarelli si confronta con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta esperto dell’età evolutiva, per analizzare i cambiamenti in corso tra gli adolescenti.
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Spazio anche al caso di Andrea Prospero, lo studente trovato senza vita in un monolocale a Perugia. Il padre interviene con parole nette, mettendo in dubbio il quadro emerso finora e sostenendo che il profilo descritto non corrisponde al figlio che conosceva.
La trasmissione torna poi sulla morte di una madre e della figlia a Campobasso, una vicenda ancora senza risposte definitive. Proseguono gli interrogatori di chi frequentava l’abitazione, mentre si attende il responso del Centro Antiveleni di Pavia per chiarire se la causa sia stata davvero la ricina.
Tra i casi affrontati anche quello di Romina Del Gaudio, scomparsa ad Aversa e trovata morta poco distante. A distanza di 21 anni non è stato individuato un responsabile, ma nuove analisi hanno portato alla scoperta di un DNA maschile sulla giacca della vittima, elemento che potrebbe riaprire le indagini.
Come di consueto, la trasmissione dedica spazio agli appelli dei familiari e alle segnalazioni dei telespettatori, nella speranza di raccogliere informazioni utili per fare luce su vicende ancora senza soluzione.