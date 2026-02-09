Milano Cortina 2026, il programma di lunedì 9 febbraio: Paris, Franzoni e gli azzurri in gara oggi

Terza giornata olimpica a Milano Cortina 2026 con molti italiani in gara. In programma sci alpino, freestyle, slittino, hockey e curling, tra prove decisive e finali che possono portare nuovi podi all’Italia.

La giornata di lunedì 9 febbraio apre il terzo giorno di competizioni a Milano Cortina 2026. Dopo i risultati di domenica, l’Italia torna in pista con numerosi atleti impegnati tra mattina e sera in discipline chiave dei Giochi invernali.

Si parte presto con lo skeleton femminile, prima prova cronometrata per Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio. In contemporanea spazio alla combinata nordica dal trampolino piccolo e alle prime prove della staffetta a squadre nello slittino.

Alle 10.30 riflettori puntati sullo sci alpino con la discesa della combinata a squadre maschile. In gara Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse. Alla stessa ora via anche alla prova maschile di skeleton con Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari.

La mattinata prosegue con il curling nel doppio misto, che vede l’Italia affrontare gli Stati Uniti nel girone, e con l’hockey femminile, dove le azzurre sfidano il Giappone nella fase a gruppi.

Spazio poi allo sci freestyle: Maria Gasslitter è impegnata nella finale dello slopestyle femminile, articolata su tre manche distribuite nel primo pomeriggio. Nel frattempo continuano le prove dello slittino, con i doppi femminili e maschili italiani al via.

Nel pomeriggio torna protagonista la combinata a squadre maschile con lo slalom. In pista Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer, chiamati a completare la prova iniziata al mattino.

La seconda parte della giornata prevede il singolo femminile di slittino, il pattinaggio di velocità sui 1000 metri femminili e il salto con gli sci dal trampolino piccolo, con Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam impegnati tra qualificazioni e finale.

In serata occhi sul pattinaggio di figura con la danza sul ghiaccio di Guignard e Fabbri, e sullo snowboard Big Air femminile, che assegna le medaglie dopo tre manche di finale.

Il programma si chiude con una lunga sessione di hockey femminile e con le semifinali del curling doppio misto. Tutte le gare della giornata sono trasmesse in diretta televisiva sui canali Rai dedicati e sui network sportivi internazionali, con ampia copertura anche in streaming.