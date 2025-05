Maltempo oggi in Italia: allerta gialla in sei regioni per piogge e temporali

Martedì 20 maggio, l'Italia è interessata da un'ondata di maltempo causata da un'area di bassa pressione di origine atlantica, attualmente situata sulla penisola iberica e in spostamento verso il nostro Paese. Le condizioni di instabilità meteorologica colpiscono in particolare le regioni del Centro-Nord con precipitazioni e fenomeni intensi. Allerta gialla e criticità idrogeologiche in sei regioni Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano piogge da sparse a diffuse, prevalentemente a carattere temporalesco, già dalle prime ore della giornata su diverse aree del Nord Italia. I fenomeni più intensi interesseranno il Piemonte (settori centro-meridionali), la Liguria, la Lombardia (in particolare i settori meridionali), l’Emilia-Romagna (zone centro-occidentali) e la Toscana (settori centro-settentrionali). In queste zone sono attesi rovesci violenti, frequente attività elettrica, grandinate locali e raffiche di vento molto forti. Per effetto di questi fenomeni, è stata valutata una allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico su: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, l’intera Liguria, gran parte della Toscana e sull’Umbria. Si raccomanda massima attenzione negli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali delle autorità locali e della Protezione Civile.

