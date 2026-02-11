Colpa dei sensi, seconda puntata: verità su Adele e svolta sulla gravidanza di Laura

La seconda puntata della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik svela nuovi dettagli sull’omicidio di Adele, tra tradimenti, minacce e una gravidanza inattesa che complica tutto.

Il secondo episodio di Colpa dei sensi, con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La storia riparte dal mistero attorno alla morte di Adele, madre di Davide, mentre nuovi segreti personali cambiano gli equilibri tra i protagonisti.

La relazione clandestina tra Davide e Laura continua. I due vengono sorpresi quasi da Enrico, che segue la moglie fino a casa di lui. Loris nota la presenza dell’uomo fuori dall’abitazione e lo rincorre armato, ma la situazione rientra. Tornata a casa, Laura respinge il marito e confessa all’amica Viola il tradimento. Viola, a sua volta, ammette di avere una storia segreta.

Davide fa una scoperta che lo turba: Lidia possiede un anello identico a quello che apparteneva a sua madre. La madre di Enrico si irrita e sostiene che si tratti di un pezzo unico. Intanto, Davide e Laura incontrano una donna che conosceva bene Adele, portinaia del palazzo dove la donna vedeva Ettore.

Dalla testimone emerge che Adele aveva un amante e voleva chiudere la relazione. I due cercano di convincerla a parlare in tribunale. Poco dopo Laura rientra e trova Enrico con una pistola in mano, scena che la mette in allarme.

Davide apprende dal fratello di Enrico che il padre dei due si sarebbe lasciato morire per il peso dei sensi di colpa. Porta le novità al commissario Tommaso, ma la portinaia cambia versione: dice di essere partita e rifiuta di testimoniare dopo aver ricevuto minacce.

Qualcuno pedina Davide e Laura e li fotografa di nascosto. Viola resta vaga sull’identità del suo amante, finché viene fuori che si tratta proprio di Enrico. Intanto Laura sviene a scuola e una collega ipotizza una gravidanza.

In clinica, con Viola, l’ecografia conferma che Laura aspetta un bambino da oltre un mese. I tempi fanno pensare a Davide come padre, ma Enrico le fa fare un test che risulta positivo e si convince che il figlio sia suo. Laura avvisa Davide con un messaggio vocale: deve dirgli qualcosa di bello ma difficile.

Enrico comunica a Viola di voler chiudere la loro relazione. Lei reagisce con rabbia e minaccia di raccontare tutto. Durante la sua festa di compleanno, l’uomo annuncia davanti a tutti che Laura è incinta, lasciando Davide spiazzato.

Dopo l’annuncio, Laura confessa al marito il tradimento e il dubbio sulla paternità. Lo accusa anche di affari poco chiari legati alla sua azienda. Davide chiede un incontro e Enrico, furioso, lo raggiunge con la pistola.

La verità sulla morte di Adele: anni prima Enrico, ancora ragazzo, aveva litigato con lei dopo aver scoperto che era l’amante di suo padre. Durante lo scontro la donna era caduta dalle scale, morendo sul colpo. Nel presente Davide lo colpisce con violenza, lasciandolo a terra senza forze.

Le anticipazioni dell’ultima puntata mostrano Davide in fuga mentre il commissario Tommaso gli dà la caccia. Gli indizi fanno pensare che Enrico sia stato ucciso o ridotto in fin di vita, ma la sua sorte resta legata agli eventi finali.