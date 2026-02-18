Colpa dei sensi, finale e verità sull'omicidio di Enrico

Gabriel Garko chiude Colpa dei sensi con la scoperta dell’assassino di Enrico dopo una fuga disperata. Il finale del 17 febbraio 2026 ribalta i sospetti e porta a un confronto decisivo tra Davide e Tommaso.

L’ultima puntata si apre con la morte di Enrico, colpito da un proiettile subito dopo un duro scontro con Davide. L’uomo arriva da Laura in condizioni disperate, coperto di sangue e deciso a fuggire, ma la polizia lo raggiunge prima che possa spiegarsi. La notizia sconvolge la donna, che finisce in ospedale per complicazioni legate alla gravidanza, fortunatamente senza conseguenze definitive.

Davide è convinto di essere stato incastrato: qualcuno avrebbe usato la sua pistola per uccidere Enrico. Mentre prepara la fuga, riesce a evitare l’arresto e si rifugia in ospedale, fingendosi il marito di Laura. Intanto Tommaso, vice questore e amico della vittima, inizia a dubitare di lui e lo affronta apertamente, arrivando allo scontro fisico.

I sospetti si concentrano sempre più su Davide, anche dopo che alcune immagini diffuse in TV lo mostrano insieme a Laura. La situazione si complica quando la madre di Enrico caccia la nuora di casa. Nel frattempo emergono nuovi elementi: Bruno sospetta del socio in affari Curti, mentre una chiavetta consegnata a Laura rivela il coinvolgimento dell’uomo nella morte di Rizzo.

La verità però prende una direzione inattesa. Laura scopre che Enrico aveva una relazione segreta con Viola, grazie a un dettaglio rivelato dal figlio della donna. Messa alle strette, Viola confessa e chiede di non essere denunciata. Questo tassello cambia tutto e porta Davide a riconsiderare ogni evento.

L’intuizione decisiva arriva poco dopo: Davide capisce che l’assassino potrebbe essere proprio Tommaso, mosso dalla gelosia dopo aver scoperto il tradimento. Avvisa Laura, che prova a scappare, ma il poliziotto la tiene sotto controllo. Viola decide allora di aiutarla a fuggire, permettendole di raggiungere Davide.

Il confronto finale avviene su una scogliera. Tommaso sequestra i due e li costringe a seguirlo, deciso a eliminarli. Ne nasce una colluttazione violenta, interrotta da uno sparo. Davide riesce a reagire e a fermarlo proprio mentre arrivano gli agenti, allertati da Viola.

Con l’arresto di Tommaso si chiude il caso. Nei mesi successivi, Davide e Laura ricominciano insieme, con il loro bambino e Loris al loro fianco. La storia si conclude senza sviluppi aperti, mentre resta incerto il futuro della serie e l’eventuale continuazione con una nuova trama.