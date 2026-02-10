Chi è Martina Misso corteggiatrice di Ciro a Uomini e donne 2026

Martina Misso entra a Uomini e Donne e punta dritto su Ciro Solimeno. Tra esterne, baci e tensioni in studio, il suo percorso parte subito in salita tra rivalità e uscite di scena.

Si chiama Martina Misso ed è una delle nuove protagoniste arrivate a percorso già avviato nel trono di Ciro Solimeno. Il suo ingresso non è passato inosservato: fin dai primi minuti in studio ha attirato l’attenzione del tronista campano, che ha scelto di portarla subito in esterna, scatenando la reazione delle altre ragazze.

Romana, presente su Instagram con il profilo @misso.martina seguito da poco più di 1800 persone, Martina è approdata nel programma durante la registrazione del 20 gennaio, poi trasmessa il 9 febbraio 2026 su Canale 5. In studio ha avuto subito un confronto acceso con Elisa, segnando l’inizio di una convivenza tutt’altro che semplice tra le corteggiatrici.

Nel frattempo Ciro ha continuato a frequentare anche Alessia Messina e Alessia Antonetti. Proprio con la Messina è arrivato il primo bacio del suo percorso sul trono, mentre con Elisa i rapporti restano incerti: il tronista ha espresso dubbi sui suoi reali sentimenti.

La situazione si è complicata quando, dopo un altro bacio, le corteggiatrici hanno deciso di lasciare lo studio in segno di protesta. Tra loro anche Martina. Ciro le ha poi raggiunte in camerino per convincerle a tornare: lei ed Elisa hanno accettato subito, mentre le due Alessia hanno scelto inizialmente di non rientrare.

Nella registrazione successiva anche loro sono tornate, riportando il gruppo al completo. Ora Martina si gioca la permanenza nel programma insieme alle altre tre rivali, cercando spazio e tempo con Ciro in un percorso che resta in continua evoluzione.