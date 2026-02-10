Jelly Roll corre a Hollywood e mostra i risultati del dimagrimento

Il cantante Jelly Roll è stato ripreso mentre corre a Hollywood: l’allenamento fa parte della routine che lo ha portato a perdere quasi 200 chili e a mantenere il peso raggiunto.

Scarpe da running ai piedi e passo regolare sull’asfalto di Hollywood. Jelly Roll è stato filmato durante una corsa mattutina, impegnato in un allenamento che rientra nella nuova routine quotidiana.

Il cantante di “Bloodline” appare concentrato, visibilmente sudato, con il fiato alto. Con lui ci sono anche un paio di compagni di corsa, una piccola squadra che lo accompagna negli allenamenti e rende più costante l’impegno.

Non è uno sprinter da record, ma il ritmo è continuo e deciso. L’obiettivo non è la velocità, ma il lavoro sul fisico e sulla resistenza, parte di un percorso che negli ultimi mesi ha cambiato il suo aspetto.

Poche settimane fa si era presentato molto più snello a un evento pre-Grammy a Los Angeles. Già nell’ottobre 2025 aveva raccontato di aver perso quasi 200 libbre, passando da 540 a 357.

Oggi segue abitudini diverse rispetto al passato. Alimentazione più controllata e attività fisica regolare sono al centro della sua giornata, e la corsa su strada è diventata uno degli strumenti principali per mantenere i risultati raggiunti.