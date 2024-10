Elezioni Regionali in Liguria: Risultati e Reazioni del Pd

Le elezioni regionali in Liguria, con il candidato del centrodestra Marco Bucci che ha ottenuto il 48,79% dei voti, superando Andrea Orlando del centrosinistra. La partecipazione alle urne è stata del 45,96%, in calo rispetto al 53,42% delle elezioni del 2020. Questo dato riflette un allarmante calo dell'affluenza, che ha colpito in particolare le province più colpite dall'alluvione recente, come quella di Imperia, dove si è registrato un afflusso del solo 38,1%.

Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, ha commentato i risultati esprimendo soddisfazione per il 28,5% di voti ricevuti dal suo partito, riconoscendo che, sebbene questo non sia sufficiente, il Pd ha dato il massimo. Schlein ha sottolineato la vittoria a Genova come un segnale di speranza per il futuro della città , congratulandosi con Bucci per il suo successo e ringraziando Orlando per la campagna elettorale condotta. Il segretario ha osservato che il Pd ha registrato una crescita di oltre 2 punti rispetto alle elezioni europee e di 9 punti rispetto alle regionali del 2000, nonostante l'affluenza fosse stata superiore in passato.

Schlein ha messo in evidenza come il calo dell'affluenza rappresenti una sfida per tutte le forze politiche, e in particolare per la sinistra. Nonostante non ci sia stato un riferimento diretto al Movimento 5 Stelle, è evidente il flop di questa formazione politica. La decisione di escludere Matteo Renzi dall'alleanza non ha prodotto i risultati sperati. Schlein ha esortato tutte le forze politiche a riflettere sulla necessità di unire le forze contro la destra, enfatizzando che il vero avversario è rappresentato da questa. La situazione attuale richiede una seria riflessione su come costruire un'alternativa solida.

La tornata elettorale in Liguria segna un'importante fase per il Partito Democratico e per le forze di opposizione, evidenziando la necessità di rinnovamento e collaborazione per affrontare le sfide future.