Cane protagonista al matrimonio a Wallkill, firma con la zampa durante la cerimonia

Il loro matrimonio a Wallkill, nello stato di New York, ha avuto un protagonista inatteso: il golden retriever di casa. Tra balli, foto e un gesto simbolico, il cane ha preso parte alla cerimonia come un vero membro della famiglia.

L’11 ottobre 2025, a Wallkill, nello stato di New York, Julia e Tom Kuchenreuther hanno scelto di condividere il giorno delle nozze con chi fa parte della loro vita da anni: il loro golden retriever, Wally. Non un semplice ospite, ma presenza costante dall’inizio alla fine della festa.

Durante il ricevimento c’è stato anche un momento solo per loro tre. Sulle note di “Forever After All” di Luke Combs, gli sposi si sono concessi un ballo riservato insieme al cane, tra carezze e sorrisi. Wally era abituato a quelle prove: ogni volta che la coppia ripassava il primo ballo nei mesi precedenti, lui si infilava tra i due, come se volesse farne parte.

Il suo ruolo non si è fermato alla pista. Wally ha accolto gli invitati all’arrivo, poi ha percorso la navata accanto a Tom. In un passaggio simbolico della giornata, ha anche “firmato” con la zampa, diventando di fatto un testimone speciale della cerimonia.

Gli sposi hanno pensato a dettagli su misura per lui. Per il cane è stata preparata una torta dedicata con la scritta “I do too”, mentre agli amici a quattro zampe degli invitati sono stati offerti biscotti personalizzati. Ogni scelta richiamava la sua presenza.

Il tema ispirato a Wally ha accompagnato l’intera celebrazione: sigilli in cera con il suo muso, decorazioni e tovaglioli personalizzati hanno reso il matrimonio un omaggio continuo al legame tra la coppia e il loro cane.