Napoli, grave infortunio per De Bruyne: stop lungo e rientro nel 2026

Kevin De Bruyne dovrà fermarsi a lungo dopo il ko rimediato nella sfida tra Napoli e Inter. Il centrocampista belga, autore del discusso rigore che aveva sbloccato la partita sull’1-0, ha riportato un problema muscolare che si è rivelato più serio del previsto.

Nella giornata di lunedì 27 ottobre, il giocatore si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital per accertare l’entità dell’infortunio. A rendere noto l’esito è stato il Napoli attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

“In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”, si legge nella nota del club.

Le condizioni del centrocampista non lasciano spazio a ottimismo: il recupero richiederà almeno tre mesi di stop. Di conseguenza, De Bruyne salterà tutte le prossime partite del 2025, sia in Serie A che in Champions League, con l’obiettivo di tornare a disposizione soltanto per l’inizio del 2026.