Rihanna fa la spesa a Los Angeles con chef e bodyguard
Rihanna è stata ripresa mentre faceva la spesa in un supermercato di Los Angeles. Look total black, guardia del corpo al seguito e chef personale vicino a lei. Un momento curioso con un’altra cliente è finito in video.
Anche con un patrimonio da capogiro, Rihanna non rinuncia alle commissioni più comuni. Lunedì è stata vista in un supermercato di Los Angeles mentre faceva la spesa come una cliente qualsiasi.
Vestita interamente di nero, la cantante non è passata inosservata tra gli scaffali. Un’anziana alle sue spalle, distratta dalla sua presenza, ha afferrato per errore il carrello della star pensando fosse il proprio. La scena ha strappato una risata a entrambe, con un breve scambio divertito.
In quel momento l’attenzione di Rihanna era rivolta ai prodotti da mettere nel carrello. Tra gli acquisti spuntavano patate, cipollotti, uva, banane e altri ingredienti freschi.
La spesa, però, non era del tutto in solitaria. A poca distanza c’erano la sua guardia del corpo e il suo chef personale, probabilmente pronto a prendere spunti per la cena. All’uscita, mentre qualcuno si occupava delle borse, lei ha attraversato il parcheggio portando con sé un vaso di fiori.