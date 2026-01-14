Kiefer Sutherland arrestato a Los Angeles dopo lite con un tassista

Un episodio notturno a Los Angeles ha portato all’arresto di Kiefer Sutherland dopo una lite con un autista di taxi privato. La polizia ha confermato l’intervento e il fermo dell’attore, noto al grande pubblico per la serie 24.

Kiefer Sutherland, volto celebre della televisione internazionale e figlio dell’attore Donald Sutherland, è stato arrestato a Los Angeles in seguito a un’aggressione ai danni di un autista di taxi privato. L’episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo la mezzanotte.

Secondo quanto comunicato dalla polizia, gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione radio che indicava una colluttazione in corso su uno dei principali viali della città. La chiamata parlava chiaramente di un conflitto fisico che coinvolgeva un conducente di servizio privato.

All’arrivo delle pattuglie, la situazione era già degenerata e l’attore è stato fermato sul posto. Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto con l’arresto, avviando le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Sutherland, cittadino canadese-britannico e protagonista per anni della serie di successo «24», è stato condotto in tribunale per le formalità di rito, mentre proseguono gli accertamenti sull’episodio che ha portato al suo fermo da parte della polizia di Los Angeles.