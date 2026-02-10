Atp Finals in chiaro verso Mediaset, accordo vicino
Mediaset è a un passo dall’accordo con l’Atp per trasmettere in chiaro le Finals. Trattativa chiusa quasi del tutto, restano solo le firme. Sky manterrà l’intero torneo, mentre Torino punta a restare sede fino al 2030.
Le Atp Finals di tennis si avvicinano alla tv in chiaro di Mediaset. L’intesa tra il gruppo televisivo e l’Associazione dei tennisti professionisti è ormai definita nei dettagli, con le parti pronte a formalizzare l’operazione. Restano solo gli ultimi passaggi burocratici prima dell’annuncio ufficiale.
Mediaset supererebbe così la concorrenza della Rai, che aveva detenuto i diritti free-to-air fino al 2025. A fare la differenza sarebbe stata un’offerta economica più alta, spinta anche dal crescente interesse del pubblico italiano per il tennis, alimentato negli ultimi anni dai risultati di Jannik Sinner.
La copertura completa del torneo dei maestri resterà comunque a Sky, che continuerà a trasmettere tutte le partite. Il pacchetto in chiaro, invece, prevede la possibilità di mandare in onda una sfida al giorno, garantendo una finestra gratuita su uno degli eventi più seguiti della stagione.
Sul fronte organizzativo, Torino mantiene buone chance di restare la sede delle Finals anche dopo l’edizione già in calendario nel capoluogo piemontese. Il torneo di chiusura dell’autunno tennistico internazionale rimarrà in Italia fino al 2030.