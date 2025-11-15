Sinner-De Minaur alle Atp Finals: orario, precedenti e dove vederla oggi in chiaro

Jannik Sinner torna in campo per la semifinale delle Atp Finals, in programma oggi, sabato 15 novembre. L’azzurro affronta l’australiano Alex De Minaur, qualificatosi in extremis dopo un girone che ha visto l’eliminazione di Lorenzo Musetti.

Sinner ha chiuso il suo gruppo al primo posto, mentre De Minaur ha strappato l’accesso come secondo classificato. La sfida rappresenta il penultimo atto del torneo e mette di fronte due giocatori che si conoscono molto bene.

Leggi anche Sinner vs Shelton alle Atp Finals: orario, precedenti e diretta tv in chiaro

L’incontro Sinner-De Minaur è fissato per oggi con inizio non prima delle 14:30. Il confronto vede una statistica netta: Jannik ha vinto tutti i 12 precedenti disputati contro l’australiano.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Disponibile anche sui canali Sky Sport e in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.