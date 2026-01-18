Valeria Marini canta Laura Pausini a Domenica In, scontro in studio con Teo Mammucari

Un omaggio musicale nato per celebrare Sanremo si trasforma in un botta e risposta acceso in diretta. Valeria Marini canta Laura Pausini, Teo Mammucari interviene senza filtri e lo studio si scalda.

La puntata di Domenica In dedicata ai ricordi del Festival di Sanremo ha regalato un momento di forte tensione tra Valeria Marini e Teo Mammucari. L’attrice e showgirl, ospite per rievocare l’edizione condotta con Mike Bongiorno, ha scelto di rendere omaggio a Laura Pausini, oggi alla guida della 76ª edizione insieme a Carlo Conti.

Dopo aver raccontato alcuni episodi legati alla sua esperienza sanremese, Marini ha deciso di interpretare “La Solitudine”, uno dei brani più celebri della cantante romagnola. L’esibizione, pensata come tributo, ha però diviso immediatamente lo studio e il pubblico a casa.

Accanto a lei c’era Teo Mammucari, impegnato in uno sketch con una parrucca bionda insieme ai Cugini di Campagna. Il conduttore non ha nascosto il proprio giudizio e ha commentato in modo diretto: «Valeria, sei imbarazzante, non puoi cantare Laura Pausini».

La reazione della showgirl è stata immediata. Visibilmente infastidita, ha replicato più volte con tono acceso: «Teo, basta! Teo, basta!», interrompendo il momento e creando un clima teso in studio.

Nel giro di pochi minuti, il filmato della performance ha iniziato a circolare online, alimentando una valanga di commenti. Sui social, molti utenti hanno ironizzato sull’interpretazione di Marini, trasformando l’episodio in uno dei contenuti più condivisi della giornata.

Tra le battute più diffuse, qualcuno ha scritto che Laura Pausini “sarebbe già dai Carabinieri”, mentre altri hanno criticato l’eccesso di urla in prima serata su Rai Uno, ritenuto poco rispettoso nei confronti dei giovani artisti emergenti.

L’omaggio nato come celebrazione del Festival si è così trasformato in un momento televisivo discusso, capace di dividere pubblico, social e protagonisti dello spettacolo.