Tifoso Manchester United capelli lunghi scommessa 5 vittorie consecutive

Un tifoso del Manchester United non si taglia i capelli da oltre un anno: aspetta cinque vittorie consecutive della sua squadra. Ora l’obiettivo è a un passo e la sua scommessa social può finalmente chiudersi.

Da quasi un anno e mezzo non vede un barbiere. Frank Illet ha fatto una promessa semplice e drastica: niente forbici finché il Manchester United non mette insieme cinque successi di fila. Una sfida personale diventata un caso social.

Tutto è partito 493 giorni fa, quando i Red Devils arrancavano tra risultati deludenti e continui cambi in panchina. Da allora la sua capigliatura, inizialmente rasata, è cresciuta senza sosta, trasformandosi in un segno distintivo che lo ha reso riconoscibile online.

La scommessa gli ha portato visibilità. Oggi il suo profilo su Instagram supera 1,3 milioni di follower, tra video ironici, meme e collaborazioni nate attorno alla sua chioma sempre più folta.

Nel frattempo, però, la squadra non è mai riuscita a centrare la famosa “manita” di vittorie. Ogni volta la serie si fermava prima del traguardo, allungando l’attesa e, di conseguenza, anche i capelli del tifoso.

Ora lo scenario è cambiato. Con Michael Carrick in panchina, lo United ha infilato quattro successi consecutivi in Premier League, risalendo fino a un sorprendente quarto posto provvisorio in classifica.

Il prossimo ostacolo è in trasferta contro il West Ham, squadra in difficoltà e terzultima. Sulla carta l’occasione è favorevole: una vittoria significherebbe chiudere la striscia a cinque e, per Illet, dire finalmente addio alla scommessa e ai capelli fuori controllo.