Pamela Camassa e Stefano Russo, la nuova storia nata sul campo da padel

Pamela Camassa parla per la prima volta della nuova storia con Stefano Russo e racconta in tv come è nato il rapporto dopo la lunga relazione con Filippo Bisciglia, chiusa la scorsa estate dopo 17 anni.

Pamela Camassa ha scelto la tv per raccontare il nuovo capitolo della sua vita privata. Ospite martedì 10 febbraio a La volta buona, la modella si è detta serena e felice accanto a Stefano Russo, l’uomo che oggi le sta vicino dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia.

Per descrivere il loro legame ha usato un’immagine sportiva: una “bella partita di padel”. Non è un modo di dire casuale. I due si sono conosciuti proprio su un campo, condividendo partite e allenamenti. Camassa ha scherzato anche sul livello di gioco, dicendo di sentirsi più forte di lui, senza aggiungere altri dettagli sulla loro quotidianità.

Leggi anche: Pamela Camassa presenta il nuovo compagno Stefano Russo sui social

Dopo mesi di discrezione, Pamela Camassa mostra per la prima volta il nuovo compagno Stefano Russo, segnando l’inizio pubblico di una relazione nata lontano dai riflettori dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia.

La relazione era già finita sotto i riflettori lo scorso novembre, quando i fotografi li avevano immortalati insieme in un club sportivo romano. A rendere tutto ufficiale, poche settimane fa, è stata la stessa Camassa con una foto pubblicata su Instagram: un selfie sorridente accanto a Russo, primo gesto pubblico che ha confermato il rapporto.

La nuova storia arriva dopo la chiusura del legame con Filippo Bisciglia. I due si sono lasciati la scorsa estate, mettendo fine a 17 anni trascorsi insieme. A comunicarlo per primo era stato il conduttore di Temptation Island con un messaggio sui social, in cui parlava di strade diverse ma affetto rimasto.

Anche Camassa aveva condiviso parole simili, spiegando che la decisione era maturata dopo un lungo percorso comune e che tra loro restava il bene costruito negli anni. Oggi, però, la modella guarda avanti e racconta una fase nuova, iniziata tra racchette e campi da padel.