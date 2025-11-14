Pamela Camassa ritrova l'amore: dopo l'addio a Filippo Bisciglia nasce una nuova fiamma

Pamela Camassa sembra pronta a lasciare alle spalle il passato. Dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia, l’ex modella avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Stefano Russo, figura molto vicina a un noto club sportivo della Capitale.

Il settimanale Chi li ha immortalati insieme per la prima volta mentre si scambiavano un tenero bacio in pieno giorno, gesto che confermerebbe una nuova intesa nata lontano dai riflettori.

La separazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa era stata annunciata la scorsa estate, dopo 17 anni di storia. Era stato lo stesso conduttore di Temptation Island a comunicare sui social la fine della loro relazione, mettendo un punto a un legame che sembrava indissolubile.

Secondo quanto riportato da Chi, Pamela e Stefano si sarebbero conosciuti durante una partita di padel. Da quel primo incontro, la frequentazione sarebbe cresciuta fino a diventare qualcosa di più, come dimostrano le immagini diffuse dal settimanale.

Pamela è stata vista muoversi tra il bar e il piazzale della struttura sportiva dove Russo lavorerebbe, in un clima di evidente complicità che lascia intuire un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale.