Pamela Camassa presenta il nuovo compagno Stefano Russo sui social

Dopo mesi di discrezione, Pamela Camassa mostra per la prima volta il nuovo compagno Stefano Russo, segnando l’inizio pubblico di una relazione nata lontano dai riflettori dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia.

Dopo un lungo periodo vissuto lontano dall’attenzione mediatica, Pamela Camassa ha scelto di rendere visibile la sua nuova storia sentimentale. L’ex Miss ha condiviso la prima immagine insieme a Stefano Russo, imprenditore romano con cui frequenta stabilmente da diversi mesi.

La decisione è arrivata al termine di una fase in cui la coppia aveva preferito proteggere la relazione, evitando apparizioni pubbliche e dichiarazioni. Solo ora, attraverso una foto pubblicata nelle storie social, Pamela ha lasciato spazio alla normalità di un legame vissuto con serenità.

Leggi anche Bianca Atzei e il post sui social: l'assenza di Stefano Corti accende le reazioni

Lo scatto è stato realizzato durante una festa di compleanno di un amico comune, occasione in cui i due si sono mostrati fianco a fianco senza più nascondersi. Insieme alla foto, è comparsa anche l’immagine di un dessert al cioccolato condiviso, dettaglio semplice che racconta un momento di complicità.

Le prime voci sulla loro vicinanza erano emerse già a novembre, poco tempo dopo la fine della relazione tra Pamela e Filippo Bisciglia, durata diciassette anni. In quel periodo, l’ex Miss aveva pubblicato uno scatto in Turchia in cui lei e Stefano comparivano di spalle, segnale di una storia ancora custodita con cautela.

Secondo quanto ricostruito, l’incontro tra Camassa e Russo sarebbe nato grazie alla comune passione per lo sport, in particolare per il padel. L’imprenditore è infatti legato al circolo sportivo romano The Fox, frequentato anche da diversi volti noti dello spettacolo.

La frequentazione si è trasformata gradualmente in un rapporto più profondo, consolidato nel tempo e ora vissuto con maggiore apertura. La scelta di condividere la prima foto insieme segna un passaggio naturale, senza clamore, ma con il desiderio di raccontare una nuova fase della propria vita.

Per Pamela, questa immagine rappresenta il punto di equilibrio tra riservatezza e autenticità, mostrando ai follower un sentimento costruito lontano dalle polemiche e dalle sovraesposizioni mediatiche.