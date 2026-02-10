Úrsula Corberó mamma, primo figlio con Chino Darín nato a Barcellona

Úrsula Corberó è diventata mamma: l’attrice spagnola ha partorito a Barcellona il 9 febbraio. L’annuncio è arrivato dal compagno Chino Darín con un post sui social. La coppia, insieme da dieci anni, ha sempre difeso la propria privacy.

Úrsula Corberó ha dato alla luce il suo primo figlio il 9 febbraio 2026. L’attrice spagnola, conosciuta a livello internazionale per il ruolo di Tokyo nella serie di successo La Casa di Carta, ha partorito in una clinica di Barcellona, la città dove è nata e cresciuta.

A rendere pubblico il momento è stato il compagno, l’attore argentino Chino Darín, che ha condiviso sui social uno scatto dell’attrice poco prima del ricovero. A corredo, una frase semplice e affettuosa: “Che la forza sia con te”.

I due fanno coppia da circa dieci anni. Si sono incontrati nel 2015 sul set della serie “La Embajada” e da allora hanno scelto una vita di coppia lontana dall’esposizione costante. Rarissime le apparizioni pubbliche insieme, ancora meno i dettagli condivisi sulla loro quotidianità.

La gravidanza era stata resa nota solo a settembre 2025, con una foto pubblicata dall’attrice e una didascalia ironica: “Questa non è intelligenza artificiale”. Da allora, nessun aggiornamento pubblico fino al momento del parto.

Non sono stati diffusi particolari sul neonato, né sul sesso. Secondo le informazioni circolate in Spagna, il parto sarebbe avvenuto con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni, senza complicazioni. La scelta di restare a Barcellona ha permesso all’attrice di avere accanto la famiglia in un passaggio così delicato.