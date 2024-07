Vanessa Hudgens di High School Musical è diventata mamma: il suo primo figlio con Cole Tucker

Vanessa Hudgens, nota attrice americana e protagonista di "High School Musical", ha dato alla luce il suo primo figlio insieme al marito Cole Tucker, giocatore di baseball professionista. La notizia è stata confermata e ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan e i media.

Hudgens, 35 anni, e Tucker, 27 anni, sono stati fotografati per la prima volta con il loro neonato mentre lasciavano l'ospedale a Los Angeles. La coppia è apparsa radiosa e visibilmente emozionata, con Hudgens che teneva delicatamente il bambino tra le braccia mentre Tucker la accompagnava premurosamente. Questa nuova fase della loro vita segna un momento significativo per entrambi, che hanno condiviso il loro percorso di coppia con i fan sin dall'inizio della loro relazione.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2020, poco dopo la separazione di Hudgens dall'attore Austin Butler. Il loro amore è cresciuto rapidamente, portandoli al matrimonio nel dicembre 2023 in una cerimonia intima a Tulum, in Messico. Vanessa ha annunciato la sua gravidanza in grande stile durante la serata degli Oscar 2024, dove ha sfoggiato il suo pancione con un abito nero elegante, attirando l'attenzione di tutti i presenti.

Cole Tucker, attualmente shortstop e outfielder per i Los Angeles Angels, ha dimostrato di essere un marito devoto e un futuro padre entusiasta. Vanessa ha spesso condiviso momenti della loro vita insieme sui social media, mostrando il supporto e l'amore reciproco che caratterizzano la loro relazione.

Hudgens ha continuato a lavorare durante la sua gravidanza, partecipando a vari progetti cinematografici tra cui il prossimo "Bad Boys 4", dove riprenderà il ruolo di Kelly accanto a Will Smith e Martin Lawrence. La sua dedizione al lavoro e la capacità di bilanciare la carriera con la vita personale sono state ammirate da molti.

La nascita del loro primo figlio rappresenta un nuovo capitolo nella vita della coppia, che ha già conquistato i cuori di milioni di persone con la loro storia d'amore e il loro carisma. Non vediamo l'ora di vedere come Vanessa Hudgens e Cole Tucker affronteranno questa nuova avventura come genitori.