Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice all'Ariston con Conti: torna anche Eros Ramazzotti

Sanremo 2026 cambia volto nella terza serata: al fianco di Carlo Conti arriva Irina Shayk. Con lei anche Eros Ramazzotti super ospite e Pilar Fogliati tra le co-conduttrici, dopo il ritiro di Andrea Pucci.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 prende una piega inattesa. A condividere il palco con Carlo Conti ci sarà Irina Shayk. Il suo nome arriva dopo il passo indietro di Andrea Pucci, inizialmente previsto nel cast e poi uscito di scena. Una sostituzione che sposta subito l’attenzione fuori dai confini televisivi italiani.

La top model russa affiancherà Conti e Laura Pausini nella serata del giovedì. L’indiscrezione è rimbalzata nelle ultime ore fino alla conferma attraverso un video pubblicato dallo stesso conduttore. L’operazione punta su un volto noto a livello globale, legato a moda, passerelle e grandi eventi internazionali.

Il nome di Irina Shayk non è nuovo in orbita Ariston. Già nel 2015 si era parlato di una sua possibile presenza al Festival, ipotesi poi sfumata per questioni di agenda e costi. A oltre dieci anni di distanza quell’idea trova spazio in un’edizione che guarda con decisione all’immagine internazionale della kermesse.

Nel 2026 la modella compirà quarant’anni e arriverà sul palco con una carriera costruita tra campagne di moda e red carpet. La scelta rafforza una linea precisa: rendere Sanremo uno spettacolo capace di parlare anche fuori dall’Italia, non soltanto un evento televisivo nazionale.

Negli ultimi giorni si era discusso molto della presenza femminile sul palco. Per settimane l’unico nome fisso era quello di Laura Pausini, annunciata per tutte e cinque le serate. Con l’arrivo di Shayk e di Pilar Fogliati il quadro cambia in modo netto.

L’attrice sarà co-conduttrice nella seconda serata, quella del mercoledì. Con lei saliranno sul palco anche Achille Lauro, Lillo Petrolo e Gianluca Gazzoli, oltre alla stessa Pausini. Una conduzione corale, resa possibile dal fatto che in quella serata si esibiranno solo quindici Big in gara.

La terza serata avrà un altro momento centrale: il ritorno di Eros Ramazzotti come super ospite. La sua presenza richiama uno dei capitoli più noti della storia del Festival, quando nel 1984 vinse tra le Nuove Proposte con “Terra promessa”, lanciato da Pippo Baudo.

L’edizione 2026, la numero 76, sarà guidata da Carlo Conti anche nel ruolo di direttore artistico. Accanto a lui, oltre a Pausini per tutte le serate, si alterneranno Can Yaman nella prima, Achille Lauro e Lillo nella seconda, Gazzoli tra seconda e terza, Shayk nella terza e Fogliati nella seconda, con la possibile presenza di Nino Frassica proprio il giovedì.